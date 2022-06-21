21 Июня 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Россия не может гарантировать, что наемников из США не приговорят к смертной казни в ДНР, - Песков

Россия не может гарантировать того, что плененных на Украине американцев не приговорят к смертной казни в ДНР, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MNBC.

По его словам, бывшие военнослужащие США не считаются военнослужащими украинской армии, пишет Regnum.

Наемники совершили военное преступление и Женевская конвенция на них не распространяется, добавил Песков.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о запрете приведения в исполнение смертного приговора в отношении марокканского наемника Брагима Саадуна. Он и еще двое британских наемников сдались российским войскам во время боевых действий на Донбассе. Позже Верховный суд ДНР приговорил всех троих к смертной казни.

ЕСПЧ в своем решении указывает, что РФ должна обеспечить отсрочку исполнения смертного приговора. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Россия исполнять такие решения не будет.

Теги: песков, наемники, смертная казнь



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