Правительство РФ: госслужащим будут выплачивать двойную зарплату за командировки в ДНР и ЛНР

Работники государственных органов России, а также подведомственных организаций и учреждений будут получать двойную зарплату в период их пребывания в служебных командировках в Донецкой и Луганской народных республиках и на "иных территориях".

Об этом говорится в постановлении правительства о порядке установления размера выплат. Из документа следует, что работодатель должен устанавливать размер выплаты параллельно с решением о направлении сотрудника в командировку, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Россия увеличивает размер помощи ДНР и ЛНР в части восстановления инфраструктуры, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин (отвечает за стройку и инфраструктуру в кабмине).