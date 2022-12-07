В Курске потушили пожар на нефтенакопителе, начавшийся после атаки ВСУ

В районе курского аэродрома больше суток ушло на ликвидацию возгорания нефтенакопителя. Объект загорелся в результате атаки ВСУ.

"Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он добавил, что удалось избежать распространения огня и серьезных последствий. Размер ущерба, причиненного огнем, он не назвал.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на нефтенакопителе отменены занятия в двух школах, расположенных вблизи аэродрома.