31 Декабря 2022
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Общество
Фото: Накануне.RU

Правительство РФ уточнило правила назначения единого пособия на детей мобилизованных

Правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина РФ.

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Теги: мобилизованные, выплата, пособие, правительство РФ



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