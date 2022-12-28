Лавров заявил, что территория ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей должна быть освобождена

Территория ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов, должна быть освобождена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

Поясняя какие конкретно границы имеются ввиду, Лавров отметил, что говорит об их границах в составе РФ, в соответствии с российской Конституцией.

Напомним, 30 сентября 2022 г. в Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ. Со стороны новых регионов договоры подписали глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.