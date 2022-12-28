В Югре вернули домой незаконно мобилизованного студента

В Югре вернули домой незаконно мобилизованного студента очно-заочной формы обучения одного из местных вузов, сообщили Накануне.RU в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре.

Молодой человек был мобилизован в конце октября. Во время призыва он не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие его право на отсрочку - в вузе их долго готовили. В результате студента отправили в Еланский гарнизон. Он обратился к уполномоченному по правам человека Наталье Стребковой, которая, в свою очередь, вместе с военным прокурором ЦВО смогла добиться возвращения молодого человека домой, в Горноправдинск.

Решение о возвращении было принято 25 декабря.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что план мобилизации выполнен. В ходе мобилизации были призваны 300 тыс. человек.