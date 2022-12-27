27 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
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В Тюмени аптеку наказали за отравившихся таблетками подростков

В Тюмени с аптеки взыскана компенсация за продажу подросткам лекарственных препаратов без рецепта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В июле этого года двое подростков 15 и 17 лет самостоятельно, без рецепта купили препарат "Баклосан", и употребив около 15 таблеток попали в больницу с диагнозом "отравление".

"Прокуратура Ленинского округа внесла представление директору общества с ограниченной ответственностью (владельцу филиальной сети аптек), по результатам рассмотрения которого провизор, продавшая подросткам препарат, привлечена к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора округа за нарушение законодательства об обращении лекарственных средств провизор привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура округа обратилась в интересах несовершеннолетних в суд с исковым заявлением о взыскании с общества компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Тюмени требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу несовершеннолетних по 70 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: аптека, лекарство, отравление, таблетки, баклосан



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