Уральский полпред исполнит сразу 11 детских желаний

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев исполнит мечты юных уральев, которые они оставили на "Елке желаний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, 11-летний Ростислав мечтал оказаться в кабине пилота. После того, как шар с желанием Ростислава снял с новогоднего дерева Владимир Якушев, оно сбылось: вместе с мамой, двумя братьями и сестрой мальчик посетил Авиационный технический центр авиакомпании "Уральские авиалинии". Там он увидел самолет и совершил тренировочный полет на авиатренажере.

"Исполнять мечты, особенно, детские – большое счастье. Ведь это самые искренние и добрые желания. Когда они сбываются, ребенок укрепляется в своей вере в людей и открывает для себя возможности. Яркие и добрые воспоминания об исполнившемся желании остаются с ним на всю жизнь, вдохновляя на свершения и придавая уверенность в собственных силах", - подчеркнул Якушев.

По традиции уральский полпред снимает с новогодней елки шары с мечтами юных жителей УрФО. В этом году Владимир Якушев решил исполнить сразу 11 детских желаний. Помимо мечты Ростислава, уже сбылись желания шестилетнего Романа и 10-летнего Богдана, которые любят хоккей. Один загадал побывать на матче, а второй – встретиться с командой "Автомобилист". В минувшие выходные ребята посмотрели домашнюю игру против "Сибири", а потом пообщались со спортсменами в раздевалке.