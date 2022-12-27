27 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минсельхоз может обязать производителей сахара зафиксировать цены

Министерство сельского хозяйства России предупредило крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар.

Это произойдет, если в I квартале 2023 года уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Поводом для беспокойства стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на этот продукт на 10–15% в зависимости от производителя и региона.

Генеральный директор "Продимекса" Виктор Алексахин заявил, что в этом виновато снижение курса рубля.

Торговые сети не испытывают проблем с поставками сахара. Его производство в сезоне 2022/23 г. составит 6,07 млн т, следует из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка, а потребление в РФ – 5,75 млн тонн, сообщают "Ведомости".

Теги: Минсельхоз, сахар, цены на продукты



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