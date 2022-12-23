23 Декабря 2022
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Политика Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: wgeo.ru

Главу приграничного района Белгородской области, покинувшего пост, проверяют силовики

Глава приграничного района Белгородской области покинул пост, его проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района", - написал он в своем телеграмм-канале.

"Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания", - добавил губернатор.

Ранее Гладков объявил о создании в области отрядов территориальной обороны, которые должны будут помогать военным и пограничникам защищать границу. Кроме того, в Белгородской области идет работа по сооружению так называемой "засечной черты" – полосы препятствий на границе с Украиной. Связано ли задержание Тарасенко с данными действиями, не сообщается.

Теги: белгородская область, гладков, тарасенко



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