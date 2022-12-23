23 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства полицейской из Нижних Серег

Результаты расследования убийства сотрудницы службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег 31-летней Эльвиры Муфазаловой доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, тело полицейской обнаружили ночью 30 апреля текущего года в реке Бисерть. Смерть наступила в результате асфиксии при утоплении, однако при осмотре у погибшей была обнаружена травма головы. По версии следствия, накануне вечером она отправилась на рыбалку вместе с 21-летним Анатолием Хлызовым, которого в его подростковые годы опекала как неблагополучного. После того, как Муфазалова перестала выхолить на связь, обеспокоенная мать обратилась в полицию.

Сотрудница полиции была не при исполнении, поскольку находилась в декретном отпуске. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". После Хлызова задержали, однако через 4 месяца отпустили.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и рассматриваемых версиях гибели женщины", - добавили в пресс-службе.

Теги: Бастрыкин, полицейская, убийство, Бисерть, Нижние Серги



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