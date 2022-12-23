Александр Моор принял участие в заседании Госсовета по реализации молодежной политики

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Государственного Совета, посвященного вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заседание провел президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства отметил, что уже ознакомился с некоторыми проектами, что планы РФ в молодежной политики реализуются и предложил обсудить, какие еще меры, направленные на поддержку самореализации молодых граждан России, следует принять.

"За последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную уже хорошо, надеюсь, известную в стране платформу "Россия – страна возможностей". Ее проекты и конкурсы открывают действительно серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью: сам для себя обнаружил, что 18 миллионов уже стали её участниками, – если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов – это почти половина, это впечатляет, честно говоря, – причем независимо от того, где эти люди живут, в большом городе или в районном центре", - приводит слова президента Кремль.

Глава государства подчеркнул, что молодых людей в стране порядка 40 млн человек. Всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране.

Глава Тюменской области Александр Моор также отметил, что для успешной реализации молодежной политики важно, чтобы молодые люди видели примеры реально действующих социальных лифтов. По данным социологов, 38% молодежи считают, что господдержка в большей степени необходима именно молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"В зоне особого внимания находятся малообеспеченные и неблагополучные семьи. В регионе есть банк данных по таким семьям, за каждой из них закреплен куратор. Дети, остающиеся без присмотра, потенциально могут совершать деструктивные поступки. Мы на системной основе занимаемся профилактикой подобных угроз", - подчеркнул губернатор.