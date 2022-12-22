Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыл движение по новому мосту через Чусовую

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыл движение по новому мосту через Чусовую, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Старый мост будет реконструироваться. По планам реконструкция продлится до марта 2024 года. После завершения реконструкции движение по новому мосту станет платным. По словам вице-премьера правительства Пермского края Андрея Алякринского, стоимость проезда по мосту определят к 2024 г.

Стоимость строительства объекта оставила 19 млрд рублей.

Протяженность моста составляет 1,5 км. Возведение объекта началось еще в 2018 году, сроки открытия дважды переносились.