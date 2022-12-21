21 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Пермяка подозревают в хищении и растрате денег своего малолетнего сына

В Перми в отношении 37-летнего жителя города возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, с сентября 2019 года по ноябрь 2022 года подозреваемый присвоил себе более 330 тыс. руб., выплачиваемых его малолетнему сыну в виде пенсии по случаю потери кормильца с целью поддержания материальной обеспеченности малолетнего. Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", = говорится в сообщении.

Теги: уголовное дело, хищение, растрата, сын, отец, пенсия по потере кормильца



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