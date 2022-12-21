Ишим избавят от трупного запаха: новое оборудование на заводе исключит выбросы в атмосферу зловонных паров

Компания "Биотек-Групп" запустила в тестовом режиме систему сбора и утилизации соковых паров на бывшем ветеринарно-санитарном утилизационном заводе в Ишимском районе, сообщили Накануне.RU в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

По словам гендиректора "Биотек-Групп" Вадима Ермохина, система даст возможность исключить выбросы в атмосферу паров, содержащих зловонные соединения. Сейчас ведется тестирование системы.

Напомним, с проблемой неприятного запаха в городе ишимцы столкнулись в 2018 г. Власти обещали решить ее уже в 2019 г., однако этот вопрос все еще не закрыт. По словам губернатора Александра Моора, под пристальным вниманием находятся три предприятия, которые могут создавать эту проблему: Ишимский мясокомбинат, "Аминосиб", "Биотек-Групп" известный всем как "Ветсанутильзавод". "Аминосиб" - новое предприятие, после запуска уже была проблема с неприятным запахом.

В июне 2022 г. предприятие "Русские Протеины Тюмень" начало модернизацию завода "Биотек-Групп" в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта более 1 млрд рублей. Региональное инвестиционное агентство предоставило целевой займ на приобретение оборудования в сумме 39 млн рублей.

Комплексное сопровождение проекта на всех стадиях выполняет Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". В 2023 году инвестор планирует начать производить и поставлять на региональный и российский рынки качественную высокобелковую муку. Она заместит импортную продукцию. Будет создано 50 новых рабочих мест.