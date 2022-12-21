Ишим избавят от трупного запаха: новое оборудование на заводе исключит выбросы в атмосферу зловонных паров

21 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Стоп ринит.ру

Ишим избавят от трупного запаха: новое оборудование на заводе исключит выбросы в атмосферу зловонных паров

Компания "Биотек-Групп" запустила в тестовом режиме систему сбора и утилизации соковых паров на бывшем ветеринарно-санитарном утилизационном заводе в Ишимском районе, сообщили Накануне.RU в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

По словам гендиректора "Биотек-Групп" Вадима Ермохина, система даст возможность исключить выбросы в атмосферу паров, содержащих зловонные соединения. Сейчас ведется тестирование системы.

Напомним, с проблемой неприятного запаха в городе ишимцы столкнулись в 2018 г. Власти обещали решить ее уже в 2019 г., однако этот вопрос все еще не закрыт. По словам губернатора Александра Моора, под пристальным вниманием находятся три предприятия, которые могут создавать эту проблему: Ишимский мясокомбинат, "Аминосиб", "Биотек-Групп" известный всем как "Ветсанутильзавод". "Аминосиб" - новое предприятие, после запуска уже была проблема с неприятным запахом.

В июне 2022 г. предприятие "Русские Протеины Тюмень" начало модернизацию завода "Биотек-Групп" в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта более 1 млрд рублей. Региональное инвестиционное агентство предоставило целевой займ на приобретение оборудования в сумме 39 млн рублей.

Комплексное сопровождение проекта на всех стадиях выполняет Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". В 2023 году инвестор планирует начать производить и поставлять на региональный и российский рынки качественную высокобелковую муку. Она заместит импортную продукцию. Будет создано 50 новых рабочих мест.

Теги: Ишим, вонь, трупный запах, Биотек Групп, модернизация, Ветсанутильзавод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети