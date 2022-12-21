Бывшего мэра Кудымкара отправили в колонию-поселение за "пьяное" ДТП с летальным исходом

Бывшего главу Кудымкара Анатолия Голубкова признали виновным в смертельном ДТП. Информация опубликована на сайте городского суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоялось 19 декабря. Его признали виновным по ст.264 ч.4 п.а УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Бывшего мэра приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и лишением права управлять транспортным средством два года. К месту отбывания наказания Голубков должен добраться самостоятельно.

По данным "Парма Новости", решение суда Анатолий Голубков намерен обжаловать в вышестоящей инстанции.

"С потерпевшими я рассчитался, деньги полностью выплатил. Я ни от кого не бегал, от потерпевшей стороны есть в деле заявление, что претензий нет и просят не лишать меня свободы", - заявил бывший мэр.

Напомним, в июне 2022 года Анатолий Голубков, находясь за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге 8-9 километр "подъезд к деревне Москвино от автомобильной дороги "Кудымкар – Самково" выехал на обочину, после чего машина опрокинулась в кювет. В момент аварии в автомобиле находилось четыре пассажира, трое из которых были не пристегнуты ремнями безопасности. Один пассажир погиб на месте, второму причинен тяжкий вред здоровью.