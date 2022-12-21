В Перми прокуратура вмешалась в плохую уборку снега

Прокуратура Мотовилихинского района Перми отреагировала на жалобы горожан о плохой уборке снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Представления были вручены главе района и директору подрядной организации, отвечающей за уборку территории. Ранее на проблемы с транспортной доступностью пожаловались жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная, ЖК "Погода", Запруд-2.

"В рамках проведенного мониторинга установлено, что в связи с ненадлежащей расчисткой автомобильных дорог Мотовилихинского района от снега было затруднено движение общественного транспорта. Ненадлежащее содержание улично-дорожной сети района подрядчиком повлекло прерывание обеспеченности транспортного сообщения жителей указанных микрорайонов, в том числе недоступность транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Вопрос находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, ранее по итогам проверки уборки снега наибольшее количество нарушений зафиксировано на территории Ленинского, Мотовилихинского и Кировского районов.