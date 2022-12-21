21 Декабря 2022
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Наука и техника В России
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Убытки "Роскосмоса" выросли на 60%

Госкорпорация "Роскосмос" ожидает в 2022 году убытки на сумму около 50 млрд руб., сообщил руководитель Юрий Борисов.

Главная причина – хронические срывы сроков сдачи продукции. Новым руководством госкорпорации были составлены свежие реалистичные графики и введена персональная ответственность менеджеров за несоблюдение временных параметров проектов.

В 2021 году убытки "Роскосмоса" составили 31 млрд руб. По словам Борисова, к росту убытков привели введенные санкции и другие причины, которые приводили к срыву исполнения заказов. Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий. Причины разные – от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе, – заявил гендиректор госкорпорации.

Новое руководство "Роскосмоса" ввело персональную ответственность для менеджеров за срыв сроков проектов и составило «реалистичные» графики выполнения работ.

"Роскосмосу" на начало 2022 года пришлось реструктурировать штрафные санкции на общую сумму в 12 млрд руб. Штрафная практика, распространившаяся на госкорпорацию, используется в Министерстве обороны, сообщают "Ведомости".

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении у "Роскосмоса" более 600 млн руб.

Теги: Роскосмос, космос, госкорпорация



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Ранее 09.12.2022 04:01 Мск Завершено расследование дела о хищении у "Роскосмоса" более 600 млн рублей


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