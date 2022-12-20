В Пермском районе нарушили права инвалидов, не обеспечив для них доступ к причалу

В Пермском крае транспортный прокурор потребовал обеспечить доступность для инвалидов на пассажирском причале в поселке Усть-Качка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время проверки доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов было установлено, что администрация Пермского муниципального района в этом году не обеспечила беспрепятственный доступ к причалу маломобильным гражданам.

"Отсутствовали тактильно-контрастные наземные указатели для инвалидов с нарушением зрения. Лестничный марш не оборудован поручнями, ступени имеют разную высоту, уклоны спусков не соответствуют нормативам. Прокурором главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме этого, по постановлению прокурора комитет имущественных отношений муниципального органа привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ в виде предупреждения", - говорится в сообщении.

Устранение недостатков в полном объеме контролируется прокуратурой.