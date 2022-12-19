Россиянин приговорен к 12 годам колонии за сбор данных о Черноморском флоте

Украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом в 2020-2021 годах, осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщает ФСБ России.

Гражданин России Евгений Петрушин штрафу также приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год.

Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал секретные сведения о деятельности Черноморского флота военной разведке Украины. Информация могла быть использована против безопасности России.

В сентябре жителя Владивостока арестовали за государственную измену в интересах военной разведки Украины. По данным спецслужб, он собирал и передавал данные о военных объектах Приморья.