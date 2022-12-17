Трамвай от Купчино до Славянки получился "на вес золота" из-за отложенных сроков сдачи

Расходы на строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки на юге Петербурга обойдется почти в 37 миллиардов рублей, что гораздо больше заявленных 20 миллиардов. При этом сроки сдачи этого проекта все еще окончательно не установлены. Они меняются чаще, чем обещания губернатора Беглова.

Накануне стало известно, что расходы на строительство долгожданной трамвайной линии от Купчино до Славянки на юге Петербурга превысят заявленные изначально 20,4 миллиардов рублей. Данная новось не стала чем-то удивительным, ведь с проектами, за которые берется Смольный, так обычно и случается. В особенности, когда речь заходит о транспортной инфраструктуре города.

Яркий тому пример - Западный скоростной диаметр (ЗСД). К слову, это еще один проект государственно-частного партнерства. С ним связана настолько непрозрачная история, что их бюджета Петербурга до сих пор выплачиваются деньги. В 2023 году сумма выплаты составит рекордные 13 миллиардов рублей.

Строительство трамвайной линии до Славянки, удивительно, но тоже проводится в рамках концессионного соглашения. Оно было заключено между правительством Петербурга и ООО «БалтНедвижСервис». Трамвай связал Смольный по рукам и ногам с компанией, основанной Газпромбанком и Группой «АБЗ-1».

На этот раз благо отрыв от первоначальной цены составил всего 5%. Из пояснительной записки к проекту строительства было описано перераспределение средств в рамках адресной инвестиционной программы. Там указано, что Госэкпертиза утвердила новую сметную стоимость объекта. Она составила около 36,9 миллиардов рублей. По логике у города должны были появиться дополнительные расходы в размере 20 миллиардов рублей.

«Новая трамвайная линия значительно улучшит транспортную доступность поселка Шушары, микрорайона Славянка, свяжет эти районы с Санкт-Петербургом», - заверил губернатор Александр Беглов.

Тем не менее соглашение на строительство вроде как заключено, а работы начались в августе этого года. Сейчас территорию будущей трамвайной линии обследуют на наличие взрывоопасных предметов и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Когда же петербуржцы будут ездить новым трамвайным маршрутом от Купчино до Славянки неизвестно. Сроки постоянно откладываются.

Говоря во множественном числе, подразумевается, что дедлайнов было несколько. Проект этой трамвайной линии вышел из другой инициативы Смольного с частниками, о которой идут разговоры уже не первый год. Планировалось проложить пути от станции метро «Южная» до Колпино. Концессионер по этому соглашению должен получить объект в управление до 2048 года. При этом запустить эту линию планировали еще в 2021 году. Сейчас же идет речь о сроке сдачи проекта в 2023-м.

Промедление Смольного в реализации проекта, который обсуждается уже не первый год привело к подорожанию проекта. Об этом говорят данные Госэкпертизы, указанные выше. Еще один неутешительный прогноз для петербуржцев делают эксперты по части сроков реализации проекта.

Проблема в том, что прокладку новой трамвайной линии задерживает активная застройка города новыми жилыми комплексами (ЖК). Она опережает развитие транспортной сети, поэтому прокладывать пути придется на основе постоянно меняющегося ланшафта. В Смольном не могли проигнорировать эту ситуацию, учитывая сколько раз они назначали новые дедлайны.

Получается, что трамвай не запустят ни в 2023-м, ни в 2024-м годах. А все потому, что строительство ведется в сотрудничестве с нынешней администрацией Петербурга. При ней превалирующее количество инфраструктных проектов было сдано с опозданием или оказались в разы дороже, заявленных сумм.