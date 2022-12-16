16 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД помогли школьникам, замерзавшим в сломавшемся автобусе

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга оказали помощь ученикам начальной школы из Верхней Пышмы, направлявшимся в столицу Среднего Урала для экскурсии на местную кондитерскую фабрику. Об этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его данным, сообщение в дежурную часть городской ГИБДД о стоящем на обочине 7-го километра ЕКАД автобусе "Ютонг", в котором находятся дети, поступило 16 декабря в 13:00 от граждан. Для проверки информации на место выехал наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Евгения Кожевина и лейтенанта Ярослава Яковенцева, которые обнаружили в салоне автобуса 41 ученика младших классов и педагогов.

Как выяснилось, транспортное средство из-за проблем с двигателем заглохло и не могло следовать дальше. Ситуацию осложняла достаточно морозная погода, установившаяся в регионе.

"Оценив ситуацию, полицейские отправились за резервным автобусом. Для оперативности патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками сопроводил его к месту вынужденной остановки школьников, после чего госавтоинспекторы организовали безопасную пересадку маленьких пассажиров и учителей в подъехавший транспорт. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников ОВД дети и взрослые не успели замерзнуть, а экскурсионная группа благополучно добралась к месту назначения. К водителю сломавшегося автобуса вызвали механика для ремонта вышедшего из строя двигателя", - отметил полковник Горелых.

В завершение поездки педагоги сердечно поблагодарили представителей ДПС за оказанную помощь на дороге.

Теги: ГИБДД, школьники, автобус, Екатеринбург



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