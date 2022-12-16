Школьники Екатеринбурга уйдут на дистант до новогодних каникул

Школам Екатеринбурга рекомендуют уйти на дистанционное обучение уже со следующего понедельника. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение обусловлено ростом заболеваемости ОРВИ среди детей. На сегодняшний день на карантин уже переведены 234 класса.

"В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, на основании рекомендаций Роспотребнадзора, принято решение о том, что с понедельника, 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы", - сообщили в мэрии уральской столицы.

Там добавили, что работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно с применением технологии электронного обучения.

При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме. Решение о закрытии групп на карантин принимается по каждой группе индивидуально.