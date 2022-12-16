В Пермском крае ограничено посещение организаций социального обслуживания, а также больных в стационарах

В Пермском крае в связи с ростом гриппа и ОРВИ до особого распоряжения ограничено посещение организаций социального обслуживания, а также больных в стационарах. Это следует из постановления Роспотребнадзора по Пермскому краю, передает корреспондент Накануне.RU.

В поликлиниках и стационарах для сотрудников введен масочный режим. Также носить маски обязаны сотрудники пансионатов и домов престарелых, реабилитационных центров, в которых проживают пожилые люди и инвалиды, а также сотрудники детских домов и детских реабилитационных центров.

В медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания усилен дезинфекционный режим.

"Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае расценивается как неблагополучная. За 49 неделю в регионе зарегистрировано 25,9 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, эпидемический порог по итогам прошедшей недели превышен на 41,4%. В регионе нарастает активность вирусов гриппа, в структуре которых преобладает грипп А (H1N1)pdm(91,9%), что будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости", - сообщили в ведомстве.

Руководителям школ и организаций среднего профессионального образования Пермского края необходимо принимать решение о временном приостановлении образовательного процесса в классе (группе) в случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 20% и более детей, на срок не менее семи дней. Аналогичные меры рекомендовано применять в дошкольных организациях.