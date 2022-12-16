16 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермские АЗС "ЛУКОЙЛа" оштрафовали за необоснованное повышение цен на бензин

Пермское УФАС России привлекло компанию "Лукойл - Уралнефтепродукт" к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее компанию признали нарушителем антимонопольного законодательства.

"Территориальный антимонопольный орган установил доминирование компании на товарном рынке нефтепродуктов в границах Пермского края. В ходе рассмотрения дела подтвердился факт, что расходы компании, которые были необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения обществом стоимости бензина на АЗС отсутствовали, и рост розничных цен в подобной ситуации являлся необоснованным. Действия "Лукойл-Уралнефтепродукт" ущемили права и интересы потребителей Пермского края", - говорится в сообщении.

Обществу назначен штраф в размере 650 тыс. руб. Кроме того, за нарушение закона о защите конкуренции оштрафовано должностное лицо компании.

Добавим, что в ходе рассмотрения антимонопольного дела "Лукойл-Уралнефтепродукт" снизило среднюю цену автомобильных бензинов АИ-92 и АИ-95 на АЗС почти на 1,5 рубля, что соответствовало интересам потребителей, а максимальная цена, установленная на АЗС компании в Пермском крае оставалась стабильной на протяжении текущего года.

Теги: штраф, пермское уфас, цены на бензин, завышение цен, АЗС



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