14 Декабря 2022
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Политика
Фото: vk.com/spletnikrk

В Краснокамске ликвидировали пожар на АЗС

В Краснокамске пожарные ликвидировали пожар на АЗС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"14 декабря 2022 года в 16.06 мин. (мст) поступило сообщение о пожаре в Краснокамском городском округе, улица Городская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 26 человек личного состава и семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Локализация пожара: 17.15 мин. (мст). Ликвидация пожара: 17.21 мин. (мст)", - говорится в сообщении.

По уточненной информации площадь пожара составила 119 кв. м.

Теги: АЗС, пожар, нефтебаза



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