На Южном Урале прокуратура через суд добивается ремонта школы

В Троицке Челябинской области прокуратура через суд требует отремонтировать школу № 9 и обследовать техническое состояние здания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На ненадлежащее содержание здания местной школы пожаловались родители учеников. В спортивном зале, буфете, на лестничном марше здания школы потолочное покрытие имеет следы протекания, навес над входной группой разрушается, напольное покрытие в спортзале требует замены.

Главе города внесено представление с требованием устранить нарушения. Однако после этого был произведен только частичный ремонт крыши. В связи с этим прокурор обратился в суд.