В Нидерландах могут принять трибунал по Украине

Нидерланды готовы принять у себя специальный трибунал по Украине.

Как сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра, если есть необходимость в таком трибунале, он может быть создан в Гааге. Однако для организации процесса существует правовой пробел. По словам дипломата, "должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления". Для создания трибунала необходима международная политическая и финансовая поддержка.

Совет Безопасности ООН не одобрит планы трибунала по отношению к Москве, потому что Россия, как постоянный член, может наложить на него вето, сообщает нидерландская вещательная компания NOS.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что последствий от "трибунала" по Украине для России не будет.