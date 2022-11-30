СМИ: в России может закрыться каждый второй торговый центр

В России может обанкротиться каждый второй торговый центр.

Как говорят участники рынка торговой недвижимости, в настоящее врем на продажу выставлено около 200 моллов, заявили в Российском совете торговых центров. С начала 2022 года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%.

По словам экспертов, судьба ТЦ зависит от расположения, объема опустевших площадей и уровня профессионализма управляющей команды. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье.

Директор РСТЦ Олег Войцеховский заявил, что фактически сегодня каждый второй ТЦ находится под угрозой закрытия. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента.

По информации аналитиков портала DA (сервис "Сбера"), торговые центры активно продают и в Москве, а также в других городах, например, Красноярске, Череповце, Уфе. Цена на торговые центры сильно разнится. На портале сегодня продается свыше 20 моллов стоимостью от 1 млрд рублей до 8,3 млрд, рассказали аналитики, сообщают "Известия".