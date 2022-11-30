30 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба медфракции администрации Екатеринбурга

Цены на Lada в Казахстане — ниже российских

"АвтоВАЗ" продает автомобили в России дороже, чем в Казахстане.

Этому поспособствовали программы поддержки спроса на автомобили, сложившийся на рынке дефицит и полумонопольное положение компании. Об этом следует из сопоставления прайс-листов автопроизводителя в двух странах и цен на имеющиеся в автосалонах машины.

Так, в Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли обойдется минимум в 635 тыс. 700 руб. Цены у дилеров в центральной части соседней страны варьируются в диапазоне от 648 тыс. 700 до 687 тыс. 700 руб.

Аналогичная Granta в России стоит минимум 678 тыс. 300 руб. без учета господдержки. В салонах такая машина стоит не менее 724 тыс. 900 руб., а максимальная цена доходит до 850 тыс. 60 руб., сообщают "Ведомости".

Ранее на автополигон "АвтоВАЗа" в Самарской области (село Сосновка) привезли первый прототип электрического Lada Largus. Образец для испытаний собрали в Центре инжиниринга. Теперь прототип должен пройти цикл различных тестов.

Теги: Lada, АвтоВАЗ, Казахстан, автопром



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