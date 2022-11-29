29 Ноября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Эвакуировавшимся жителям Херсона помогут купить жилье в Прикамье

Покинувшие Херсон и Херсонскую область граждане, которые выбрали Пермский край для дальнейшего проживания, получат от краевых властей помощь в приобретении жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина минстрой подготовил постановление о единовременных выплатах. Оно вступило в силу 29 ноября.

"В Министерстве строительства Прикамья пояснили, что вынужденные переселенцы из Херсонской области смогут получить жилищные сертификаты, дающие право на покупку жилья на территории Пермского края. Они будут выдаваться из расчета площади жилого помещения и средней нормативной стоимости квадратного метра жилья по стране, устанавливаемой Минстроем РФ: сейчас это 83,4 тыс. руб. за кв. метр. При этом площадь жилого помещения определяется по составу семьи: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра – на семью из двух человек и 18 кв. метров на каждого члена семьи, если она состоит из трех и более человек. Получатели смогут купить жилье как на вторичном рынке, так и в новостройках", - говорится в сообщении.

Отметим, средства для сертификатов предоставляются из федерального бюджета. При покупке квартиры выплата по сертификату будет перечисляться из федерального бюджета непосредственно на счет продавца.

В настоящее время в минстрой Пермского края обратились три потенциальных заявителя, которым оказана необходимая консультация и взяты контактные данные для дальнейшего взаимодействия по оказанию им мер поддержки.

"Сроки по всей цепочке действий максимально сжаты. Самое главное, что эта помощь даст переселенцам, находящимся в регионе, уверенность в завтрашнем дне и возможность налаживать свой быт", – отмечают в министерстве.​​

Теги: Херсон, постановление, покупка жилья, единовременные выплаты



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