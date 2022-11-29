29 Ноября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутаты ЕГД скрыли итоги проверки достоверности сведений о доходах своих коллег

Депутаты Екатеринбургской городской думы засекретили от общественности итоги проверки достоверности сведений о доходах нескольких своих коллег.

Данный вопрос обсуждался сегодня на постоянной комиссии ЕГД по безопасности жизнедеятельности населения. Как заявил в самом начале заседания председатель комиссии, Герой России Сергей Воронин (на фото), прямая трансляция из зала идет на YouTube.

"В связи с тем, что мы рассматриваем ряд вопросов, связанных с конфиденциальными моментами – с персональными данными, с личной информацией – предлагаю первые два вопроса обсудить в открытом режиме. А третий, четвертый, пятый и шестой вопросы – проголосовать в закрытом формате", - заявил Воронин.

Согласно опубликованной на сайте думы повестке, вопросы с третьего по шестой – о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные несколькими депутатами. Речь идет об Анастасии Немец, Константине Киселеве, Алексее Холодареве и Антоне Гусеве. Все четверо народных избранников должны были объясниться по этому поводу.

Однако глава комиссии Воронин предложил закрыть обсуждение от общественности и журналистов. Было объявлено голосование, члены комиссии поддержали это предложение единогласно. Когда дошла очередь до рассмотрения третьего вопроса (пояснения должна была дать Анастасия Немец), представителей СМИ попросили покинуть зал, а прямую трансляцию в интернете отключили. Итоги проверки так и остались неизвестными для жителей города.

Как сообщало Накануне.RU, недавно один из депутатов Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев не сумел обжаловать свой штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Теги: депутаты, доходы, проверка, итоги, Воронин, ЕГД



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