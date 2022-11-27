Возобновлены прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Таиланд

Прямые рейсы в Таиланд вновь выполняются из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сегодня, 27 ноября, был совершен первый рейс после возобновления полетов по маршруту Екатеринбург – Паттайя. Полет осуществила авиакомпания Azur Air.

Кроме того, по данным пресс-службы аэропорта, с 1 декабря запланированы также рейсы на Пхукет.

Уточняется, что рейсы будут выполняться раз в 10 и 11 дней в каждом направлении.

Ранее из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" возобновились рейсы на популярный индийский курорт Гоа. Рейсы между столицей Урала и Гоа выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года. Тогда они, так же, как и рейсы в Таиланд, были прерваны из-за пандемии COVID-19.