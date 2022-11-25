Путин заявил, что гражданские больницы будут подключать к реабилитации военных

Гражданские больницы можно подключать к реабилитации получивших ранения бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями мобилизованных, контрактников и добровольцев в Ново-Огарево, передает корреспондент Накануне.RU.

Он со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу сообщил, что военные госпитали заполнены только на 38%, но гражданская система готова работать с военными, в том числе по реабилитации. Путин заявил, что этот вопрос будет рассмотрен.

"Мы сделаем это, будем шире использовать возможности отечественного здравоохранения", - завил президент.

Также глава государства отметил, что военнослужащих после ранений можно в том числе привлекать к работе в военкоматах.