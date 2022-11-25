25 Ноября 2022
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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные предприниматели из Тюменской области получат отсрочку по оплате аренды госимущества

Предприниматели в Тюменской области, которых мобилизовали, получат отсрочку по оплате аренды государственного имущества, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Также отсрочку платы за аренду госимущества на время прохождения военной службы получат те, кто исполняет воинский долг по контракту и в качестве добровольцев. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Предприниматель вправе обратиться за отсрочкой до начала, в период либо после прохождения военной службы. То же самое могут сделать его уполномоченный представитель либо один из совершеннолетних членов семьи.

Органам местного самоуправления рекомендовано предоставить аналогичные льготы предпринимателям, арендующим имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Накануне губернатор Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы, отметил, что благодаря многолетней патриотической работе, огромное количество людей сохранило и воскресило свою веру в Родину и сегодня большая часть граждан не отделяет свои жизненные интересы от интересов страны. По словам Моора, после окончания частичной мобилизации в военкоматы все еще приходят люди, не дождавшиеся своих повесток, с просьбой взять их в войска.

Всего, по словам губернатора, 65 жителей Тюменской области получили боевые медали и ордена за участие в специальной военной операции. В их числе уроженец села Вагай, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. Он получил звание Героя России за проявленное мужество и лечится после тяжелого ранения.

"Я преклоняюсь перед мужеством солдат, их любовью к родине и несгибаемой волей к победе", - заявил глава региона.

Теги: мобилизация, аренда, отсрочка



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