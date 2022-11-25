25 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре педофилу дали 16 лет за изнасилование падчерицы

В Югре осудили 43-летнего мужчину за изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре.

Он признан виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п."б" ч.4 ст. 131 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетнего и изнасилование).

"Следствием и судом установлено, что в период с октября 2017 года по декабрь 2021 года подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2008 года рождения, а также дважды пытался ее изнасиловать. Кроме того, в ноябре 2021 года, находясь в доме 59-летней матери своей супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил ее изнасилование", - говорится в сообщении.

Приговором Мегионского городского суда осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: уголовное дело, изнасилование, падчерица



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