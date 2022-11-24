24 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале ждут лютые морозы: советы МЧС и ГИБДД

На Среднем Урале ожидается серьезное похолодание. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, уже в ближайшие сутки в регионе прогнозируют существенное понижение температуры. Так, в северных районах в ночные часы ожидается до -30 градусов. По предварительному прогнозу, лютые морозы продержатся до 29 ноября.

Сотрудники МЧС напоминают о рисках, связанных с низкими температурами, и призывают уральцев соблюдать все меры безопасности. Если в холода потребуется помощь, нужно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

С предупреждением выступили и в Госавтоинспекции. Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, в регионе продолжаются осадки, что может стать причиной гололеда и заторов на дорогах. А неправильные действия водителей могут спровоцировать ДТП.

трасса Екатеринбург-Пермь, автобус вытаскивают из кювета под Ревдой.(2019)|Фото: Накануне.RU

"Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует водителям выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий. Отказаться от резких маневров – перестроений и опережений, опасных обгонов, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. При подъезде к перекресткам и пешеходным переходам заранее снижать скорость, быть готовыми остановиться, чтобы пропустить пешеходов", - советуют в ведомстве.

При планировании дальних поездок надо учитывать погодные и дорожные условия, а несрочные и нерабочие поездки лучше перенести на более благоприятное время. Водителям, не имеющим достаточного опыта управления в условиях снегопада и непростых дорожных условий, лучше всего отказаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, что сегодня утром Екатеринбург встал в гигантские пробки из-за снегопада с метелью.

Теги: морозы, прогноз, Средний Урал



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