24 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург встал в гигантские пробки из-за снегопада с метелью

С самого утра 24 ноября в Екатеринбурге наблюдаются сильные автомобильные пробки.

Сегодня город накрыл снегопад с метелью, из-за чего на автодорогах образовалась крайне непростая ситуация. Согласно сервису "Яндекс Карты", больше всего заторов в центре уральской столицы – стоят проспект Ленина, Куйбышева, Малышева, Восточная и другие улицы. Согласно информации сервиса, в данный момент пробки в городе оцениваются в 7 баллов из 10.

Напомним, накануне в МЧС предупреждали о сильных снегопадах в Свердловской области.

Стоит отметить, что в соседней Челябинской области из-за погодных условий перекрыто движение. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, с 7:30 до 14:00 24 ноября введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси на трассе М5 "Урал" от Чебаркуля до границы с Башкортостаном.

"Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На все дороги выведены дополнительные экипажи ДПС", - отметили в челябинском УГИБДД.

Теги: пробки, снегопад, трасса, Екатеринбург



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