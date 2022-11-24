24 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Тобольске воспитателя детского сада будут судить за гибель ребенка

В Тобольске воспитателя детского сада 1991 года рождения будут судить за гибель ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Воспитателю вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

"19 сентября 2022 года во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детского сада, обвиняемая в виду небрежного и ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, не обеспечила должного внимания за детьми, в связи с чем двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке. В рамках уголовного дела назначен и проведен комплекс судебных экспертиз. Произведен осмотр места происшествия и записей с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: детский сад, ребенок, гибель, суд



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