В ДНР сформирован батальон из числа украинских военнопленных, - ТАСС

Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в ДНР, сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

По его словам, бойцы уже готовы отправиться на передовую.

В состав батальона войдут 50 бывших украинских военнослужащих. Ранее они добровольно перешли на сторону республики, уточнил источник.

В сентябре украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.