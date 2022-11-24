В ДНР сформирован батальон из числа украинских военнопленных, - ТАСС
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в ДНР, сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.
По его словам, бойцы уже готовы отправиться на передовую.
В состав батальона войдут 50 бывших украинских военнослужащих. Ранее они добровольно перешли на сторону республики, уточнил источник.
В сентябре украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.