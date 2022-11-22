"Урал" по пенальти обыграл ЦСКА и вышел в лидеры в группе Кубка России

Футбольный клуб "Урал" в Екатеринбурге обыграл столичный ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу.

Основное время встречи закончилось нулевой ничьей. Исход противостояния решила серия пенальти, в которой лучше оказались хозяева — 5:4.

"Урал" с 11 очками вышел на первое место в группе D, ЦСКА (10) перед последним матчем идёт на втором месте. "Торпедо" (6) и "Сочи" (0) сыграют сегодня вечером.

В последнем туре ЦСКА отправится в гости к "Сочи", а "Урал" сыграет в Москве с "Торпедо". Оба матча пройдут 26 ноября.