ФСБ провела задержания подпольных оружейников в 31 регионе РФ

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 68 подпольных оружейников в 31 российском регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные работали в нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и производили боеприпасы.

Изъято почти 20 килограммов взрывчатки, более 300 единиц огнестрельного оружия, 83 снаряда и мин, а также тысячи патронов, передает ТАСС.

Фигурантов дел задержали в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Хакассии, Мордовии, Ростовской, Самарской, Калининградской, Челябинской областях, а также в других городах и регионах.

В общей сложности закрыли 31 подпольную мастерскую.