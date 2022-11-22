22 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область В России
Фото: НАК

ФСБ провела задержания подпольных оружейников в 31 регионе РФ

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 68 подпольных оружейников в 31 российском регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные работали в нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и производили боеприпасы.

Изъято почти 20 килограммов взрывчатки, более 300 единиц огнестрельного оружия, 83 снаряда и мин, а также тысячи патронов, передает ТАСС.

Фигурантов дел задержали в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Хакассии, Мордовии, Ростовской, Самарской, Калининградской, Челябинской областях, а также в других городах и регионах.

В общей сложности закрыли 31 подпольную мастерскую.

Теги: фсб, подпольные оружейники



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