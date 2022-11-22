22 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Вместо Деда Мороза теперь военком": екатеринбургский депутат отправился на СВО

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков отправился в зону специальной военной операции. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, Жуков отправился на СВО в качестве добровольца. Примечательно, что несколько дней назад в своем Telegram-канале Тимофей опубликовал пост, в котором поразмышлял о мирном и военном времени, а также вспомнил собственную службу в армии.

"Ты должен повзрослеть, друг. Понимаешь? Стань взрослым. В твоей жизни Деда Мороза больше нет. Вместо него теперь военком. И у каждого из нас по-своему устроен день, и расставаться с привычным бытом не хочется, даже как-то страшновато, наверное. Думаю, меня поймут те, кто служил срочку. Это особые ощущения, особый мир и особая дружба, которую ни с чем не сравнить", - рассказал депутат, выложив свое фото армейских времен.

Тимофей Жуков(2022)|Фото: Telegram-канал депутата Тимофея Жукова / t.me/zhukov_online

Получить оперативный комментарий в Екатеринбургской городской думе не удалось.

Теги: Жуков, СВО, доброволец, депутат



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