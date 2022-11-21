Экс-министр транспорта Карелии получил срок по делу о взятках

Петрозаводский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова по делу о получении взяток в особо крупном размере при строительстве объектов в аэропорту столицы республики.

"Суд приговорил Кайдалова к 15 годам колонии и штрафу 40 млн руб.", - сообщили ТАСС в Петрозаводском городском суде.

Кайдалов был задержан и арестован в феврале 2020 г. одновременно с бывшим замдиректора аэропорта Петрозаводска Игорем Волчеком. По версии прокуратуры, в 2019 г. Волчек предложил Кайдалову договориться с субподрядчиком ООО "АСГК", работавшем на строительстве петрозаводского аэропорта. Предполагалось, что за 3 млн руб. компании будет обеспечено финансирование и беспрепятственная приемка работ. Кайдалов, по версии обвинения, согласился и должен был отвечать за финансирование и приемку объектов, а также для конспирации обеспечивать защиту и общее покровительство по службе Волчека.