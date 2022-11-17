Мерзлякова открыла мобильную приемную для военнослужащих прямо в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации открылась мобильная приемная для военнослужащих. инициатором идеи стала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена, за первые дни работы поступило свыше 30 обращений.

"Многим хотелось узнать, как служат в зоне СВО, и у нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Это очень нам помогает. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области", - рассказала Мерзлякова.

Большая часть касается положенных выплат и льгот для родственников мобилизованных. Например, выплаты не получают дети от первого брака, а кто-то попросил наколоть матери на зиму дров. Омбудсмен отметила, что как правило, городские администрации идут им навстречу, организовывая помощь.

Напомним, что ранее с инициативы Мерзляковой в учебных частях в поселке Елань и в Екатеринбурге также действовали мобильные приемного омбудсмена, однако сейчас необходимость в них отпала. В то же время, горячая линия по мобилизации в Свердловской области продолжит работать до декабря.