17 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Первый канал, скрин видео

КС рассмотрит дело о праве тратить маткапитал на реконструкцию квартиры

Конституционный суд России в открытом заседании в 17 ноября рассмотрит дело о проверке конституционности статьи 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба жительницы поселка Урдома в Архангельской области Анастасии Дробковой, которая с мужем и тремя несовершеннолетними детьми живет в собственной двухкомнатной квартире. Жилье находится в двухквартирном одноэтажном доме с разделением этих квартир капитальной стеной и с отдельным выходом на собственный земельный участок.

Чтобы увеличить общую площадь жилья с 41, 8 кв.м до 86 кв. м и улучшить жилищные условия, семья решила пристроить жилые и нежилые помещения с согласия собственника смежной квартиры. Заявительница планировала потратить на это часть (не более 50%) материнского капитала, с чем но пенсионный орган не согласился. Решение поддержали суды, отметив, что допустимым объектом для указанных целей является только индивидуальный жилой дом, квартира же заявительницы находится в доме многоквартирном, поэтому доводы о конструктивной автономности жилого помещения, имеющего признаки дома блокированной застройки, не имеют правового значения. Следовательно, использовать материнский капитал на реконструкцию такого жилья нельзя.

По мнению заявительницы, оспариваемая норма содержит неопределённость в части понятия "объекта индивидуального жилищного строительства", это мешает использовать маткапитал на реконструкцию жилья в двухквартирном жилом доме, что не соответствует статьям 7 (часть 2), 17 (часть 1), 18, 19, 39 (часть 1) и 55 Конституции РФ во взаимосвязи с Градостроительным кодексом РФ и Жилищным кодексом, сообщает "Интерфакс".

Теги: Конституционный суд, маткапитал, жилье



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