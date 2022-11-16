16 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ходе спецоперации погибли двое жителей Серова

В ходе проведения спецоперации погибли двое жителей Серова - Максим Петрушечкин и Евгений Подлегаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Максим Петрушечкин 1981 г.р. родился и вырос в Серове, получив специальность "помощник машиниста". Во время срочной воинской службы побывал в Чеченской республике, после чего был награжден госнаградами за доблесть, честь и отвагу. После уралец поступил и экстерном окончил Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, стал командиром отделения ООО ЧПО "Серов Спас" и являлся руководителем ООО "Пожарная безопасность".

Максим Петрушечкин, погибший в зоне СВО(2022)|Фото: Администрация Серовского городского округа

В 2002 году он женился и воспитал трех дочерей.

"Максим был очень любящим и заботливым отцом. Он был настоящим, верным другом для огромного количества людей. Обладая чувством самоотверженности, ценой своей жизни прикрыв собой сослуживца, совершил героический поступок. Максим всю свою жизнь посвятил спасению людей, работая в МЧС", - говорится в сообщении мэрии.

Прощание состоится 17 ноября в ЦД "Родина" в 11.30.

Евгений Подлегаев 1961 г.р. родился в селе Рынки Курганской области. После общеобразовательной школы, поступил в школу ДОСААФ, где получил диплом 3-й категории, а позднее был призван в армию, где служил в звании - командир катера. В Серов Подлегаев переехал в 2007 году, где стал работать на Надеждинском металлургическом заводе. На спецоперацию он отправился добровольцем.

"Он был веселым, энергичным, полным сил человеком, который мог еще многое сделать для своей семьи и детей. У Евгения осталось два сына 17 и 7 лет от первых браков, и супруга Ирина. Евгений будет похоронен на малой родине, в Курганской области", - добавили в пресс-службе.

Евгений Подлегаев, погибший в зоне СВО(2022)|Фото: Администрация Серовского городского округа

Теги: Серов, мобилизация, спецоперация, смерть



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