В небе над Белгородом работает система ПВО – губернатор

В небе над Белгородом и Белгородским районом работает российская система ПВО. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе областной столицы.

Между тем, Гладков сегодня посетил Шебекино, где накануне в результате обстрела снаряд попал в двухэтажный многоквартирный дом. Чиновники приняли решение провести капитальный ремонт в доме. Средства выделят из резервного фонда области.

"На данный момент зафиксированы разрушения различной степени в 33 квартирах и 4 автомобилях. Параллельно приступили к восстановительным работам. Ремонт каждой квартиры будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и поврежденных автомобилей", - сообщил глава региона.