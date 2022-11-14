В ЦВО подтвердили смену военного комиссара Свердловской области

Юрий Аксенов сменил Сергея Чиркова на посту военного комиссара Свердловской области. Информацию официально подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), сообщает "Ъ-Урал". До этого Аксенов возглавлял комиссариат в Республики Марий Эл.

Напомним, что Чирков, исполняя обязанности военного комиссара региона, также являлся заместителем прежнего комиссара Игоря Лямина. В ЦВО добавили, что Чирков уже приступил к исполнению штатных обязанностей.

Юрий Аксенов прошел службу в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах, после чего несколько лет возглавлял военные комиссариаты в Березовском, а также Октябрьском и Ленинском районах Екатеринбурга.