11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО

Якушев и Мансуров обсудили потенциал промышленного развития в УрФО

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым для обсуждения экономического будущего округа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, основной темой диалога стала динамика промышленного производства УрФО. Как оказалось, показатели окружных регионов значительно выросли с 2021 года.

"Мы сегодня видим, как изменилась ситуация за 9 месяцев в экономике, международной и политической жизни. Однако мы уверенно смотрим в будущее. Те задачи, которые перед нами ставит Президент, и направления работы, которые мы вместе прорабатываем по линии Правительства, нам по силам. Все ключевые метрики и показатели понятны, взаимодействие с Правительством выстроено, поэтому мы всерьез нацелены на дальнейшее развитие", - заявил Якушев.

Отмечается, что реализация проектов, сформированных по поручению президента, уже в ближайшее время положительно повлияет на рост выпуска товаров и услуг. За этим также последует увеличение объема инвестиций в основной капитал и количества занятых, что в свою очередь приведет к увеличению доходов населения.

Мансуров также подчеркнул, что в УрФО активно развивается промышленная инфраструктура: уже во всю работают 21 индустриальный парк, 12 промышленных кластеров и 9 промышленных технопарков. Кроме того, в ближайшее время создадут еще 13 индустриальных парков и 2 промышленных технопарка. Некоторые показатели тоже возросли с прошлого года.

"Индекс промышленного производства в УрФО за последние 9 месяцев 2022 года в целом, выше, чем в России, а объем отгруженных обрабатывающими производствами товаров вырос на 14% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Все это говорит о потенциале дальнейшего промышленного развития округа", - отметил Денис Мантуров.

Теги: Мансуров, Якушев, УрФО



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